長三角地區貢獻全大陸GDP的24.1％、城市互投總金額超過2700億元（人民幣，下同）。根據7日發佈的《長三角一體化發展指數報告(2022)》顯示，2021年長三角一體化發展指數為192.56點，年增率6.49％，實現近三年最大增幅。

由中國城市規劃設計研究院與中國經濟資訊社共同發佈的「長三角一體化發展指數」，從產業融合、設施聯通、生態共保、民生服務和協同開放5大角度入手，今年指數更新增「數位生態」與「綠水青山」兩項二級指標，進一步提升指數的內涵與準確性。

根據第一財經引述該指數結果顯示，長三角「三省一市」各揚所長，2021年6.49％的指數增幅較上一年2.8％顯著擴大，當前指數水準已達到2012年的1.69倍，10年來的年均複合增長率達到6.03％。

具體從分項指標看，5項一級指標均呈現穩定增長態勢。其中，設施聯通分指數年均複合增速高達8.04％，成為拉動總指數增長的強力因素；產業融合分指數絕對值最高，達到222.49點，構成了一體化的內生動力。

上海市發展改革委副主任、長三角一體化示範區執委會副主任張忠偉表示，全大陸GDP破兆元的城市一共23個，其中長三角地區有8個、占比達1／3以上。綜合來看，無論是區域GDP、工業增加值、高鐵營業里程等指標，還是人均GDP、人均可支配收入、預期壽命，長三角都屬於「第一梯隊」，是大陸經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。