張翰（左起）、國際導演席沙克及吳可熙在桃園取景拍攝。（文策院提供）

由榮獲坎城影展基督教評審團大獎與法國凱撒獎知名導演席沙克執導，台灣首部亞、歐、非3地跨區跨洲際合作的劇情長片《芳香嶺》，於7日移師桃園拍攝，導演席沙克率非裔法籍女演員妮娜美羅、台灣演員張翰、吳可熙出席媒體探班，電影遊歷各地取景，接下來也會到非洲拍攝，讓人夫張翰對「愛的真諦」有另一番感悟。

張翰2016年與演員林利霏結婚，現育有1女，張翰說夫妻倆感情非常好，進入婚姻、有了小孩後，自己對感情有全新的看法，像這次演出《芳香嶺》，他到高雄拍攝離家一段時間，直呼特別想念太太跟女兒，「婚姻不代表沒有戀情，這也是個新的體驗，要經過很多的磨練、一起經營生活，尤其是片中的情感，讓我覺得現在的婚姻狀態跟過去認為的愛情又不一樣了。」

張翰表示前段期間林利霏和女兒都確診，所有東西都是老婆在處理，加上自己拍片不在家，平時很少開車的林利霏，為了要接送小孩，只能硬著頭皮找朋友學開車，每天接送小孩上放學，「她不敢給我教開車，怕我會兇，其實我是擔心她的安全。」

吳可熙則分享，這次在電影裡的角色代表東方女性，為做角色功課看了不少以女性視角為主的書籍，例如《油麻菜籽》，她還透露角色跟自己的人生經歷有點相關，「因為我的父母跟這個角色有相關連，片中我與翰哥（張翰）要出國落地生根，就跟我父母當初本來要移民去奧地利開餐廳，兩者有相同的既視感。」