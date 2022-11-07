前年新竹縣政府通過大享容器工業擴展計畫的環境說明書審查，當地居民林碩彥等8人聲請停止執行，台北高等行政法院更審裁定在本案訴訟終結前停止執行，經抗告後，最高行政法院逆轉，裁定駁回居民的聲請確定。

本案是因大享容器擬定擴展計畫，提出環境影響說明書供審查，新竹縣政府在2020年7月20日決議審查通過，之後公告審查結論，林碩彥等人是當地居民，因大享容器去年8月5日舉行動工前之公開說明會，林男等人為免施工造成難於回復之損害，聲請停止執行。