今年以來全球升息、經濟前景惡化導致股市慘跌，但創投基金募資不受影響，仍有許多投資人看好加密幣及人工智慧等創新科技的長期發展潛力。

研究機構PitchBook Data統計，今年頭三季創投基金一共募資1,510億美元，比過去任一年的全年募資總額還高。雖然今年多數投資人鎖定Sequoia Capital或Lightspeed Venture等大型創投公司推出的基金，但首度推出創投基金的投資經理人也獲得青睞。

PitchBook Data估計在各方資金持續湧入創投基金的情況下，今年創投基金已募得但尚未投資的資金累積將近3,000億美元，創下歷史新高。

專門投資早期創投基金的Cendana Capital創辦人金麥克（Michael Kim）表示：「我們不斷簽支票。我認為創投事業正處於良好狀態，有足夠資本可以運用。」

一檔創投基金在推出後通常需要花上1年時間才能募得足夠資金，而PitchBook最新統計包含了一些去年就推出的創投基金，但這波投資熱潮確實從去年延續至今，吸引更多創投公司推出新基金。

以Tusk Venture Partners為例，該公司在今年4月完成上一檔基金募資後，預計明年第一季再推另一檔新基金。專攻網路資安新創公司的Forgepoint Capital近日推出的新基金募資總額也累積到7.5億美元。

過去長年任職Greylock Partners的基金經理人Sarah Guo在今年夏天自立門戶，推出個人首檔創投基金，不到3個月就募得1.01億美元。她坦言許多合夥人都問她為何選在市場低迷時推出創投基金，但她認為在經歷這麼多動盪後，反而不再輕易動搖決心。

事實上，歷年來創投基金投報率不太受到大環境影響，甚至在市場低迷期反而表現勝過大盤。《哈佛商業評論》在去年發表的研究指出，2007至2016年募資的創投基金當中有多達75％的投報率都勝過羅素2000指數表現，也有60％的投報率勝過標普500指數表現。