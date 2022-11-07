民進黨台北市長候選人陳時中被爆料，對人妻牽手、摟肩照片流出後，輿論一片炸鍋熱議。媒體人「逆風的烏鴉」對此，特地改編名曲《牽手》開酸，歌詞中還提到「必勝」、「璋哥」、「王八千」等過去曾鬧緋聞的政治人物，笑翻一票網友。

逆風的烏鴉今(7日)在臉書發文，改編《牽手》歌詞寫道：今天晚上當我跑攤的時候，我的酒蟲在蠢蠢欲動，它說現在選情很緊繃，能靠酒力逃脫。於是冷冷的選情彷彿有了搞頭，雖然喝完讓我腿有點抖，我的心情像當選者在跳動，在市府大樓、市府大樓，我在市府大樓！

「誰負責幫我洗地善後，快出來自首！」歌詞愈來愈嗨：一起酒酣耳熱，一起牽牽手。我今天決定我要放縱，我要high過頭，我要到所有人的夢中和選民牽手。

連過去鬧過緋聞的綠營政治人物也被一起開酸：牽手、牽手，必勝牽手升官加油！牽手、牽手，璋哥也牽乾女兒手！牽手、牽手，王八千跳過這步驟！

網友笑翻表示：「我後面有試著用唱的...」、「快出來自首笑死XD」、「“王八千跳過這步驟”這句戳中笑點...哈哈哈」、「充滿愛和活力的…餵扶部」、「太多耐人尋味疑點：為何當事女生和老公都默默承受，阿中還嘴當事人沒問題？」、「第一次看你的文會笑到無力」、「太有才了！唱起來～」、「原來烏鴉也有詼諧的一面？」還有網友PO出這篇改編歌詞的Google語音版，笑料不斷。

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