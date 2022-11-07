林亭莉（左起）、張祖鈞、洪金輝及辛甘拍攝選舉橋段的戲。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，由黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，其中還有1位特別的演員，是「防疫空姐」辛甘，她擔任空服員20年，恰巧因疫情影響不用飛而有了空檔參演，也因為《哈勇家》的珍貴演出體驗，她放話若未來有好的演出機會，其至是八點檔，她願意卸下空姐職務，好好演出。

辛甘在片中飾演哈勇家大兒子「巴尚」的女友小美，陪在他身邊細心呵護，無論輔選或協調家人問題。辛甘表現完全不見新人的生澀，頗有大將之風，這是她首次登上大銀幕，過去擔任空服員時，空檔曾接拍廣告、主持自家公司春酒、產品發表會等活動，對鏡頭不陌生，在防疫期間她曾配合示範相關防疫裝備，氣質模樣被封為「防疫空姐」，巧合的是，主角林婷莉也曾為疾管署拍攝快篩試劑的使用影片，被封面為「防疫女神」，電影的兩位主演都和防疫活動很有緣份。

前年底，疫情影響讓航班愈來愈少。辛甘透露，公司讓他們休無薪假，從最初14天，接著1個月、2個月、3個月，愈休愈長，所幸仍有底薪，她開始進修去學畫畫，也在當時接到電影選角去試鏡《哈勇家》。

導演陳潔瑤回憶試鏡辛甘的好印象，當時「巴尚」一角還有3個人在試鏡，陳潔瑤讓她跟3個人都各別試戲，「雖然她不是專業演員，但她很自在，3次不同搭配，她都有不同感覺，我心裡就覺得她很適合，甚至超出我的想像。」

《哈勇家》的家人們都是泰雅族，只有辛甘是撒奇萊雅族，但因為長期飛往國外工作，自稱是「都市原族民」。演出前，她特別去學泰雅語，尤其語助詞，也提早進部落跟族人們相處。正好，飾演他男朋友「巴尚」的洪金輝是族語老師，她便跟他學習也像培養默契。辛甘表示拍攝這部片讓她像多了一群家人，到南山部落生活，當地朋友對她很友善，每次看到她就笑說：「空姐來了！」透露大家還曾希望她穿空姐制服給大家看，被他們稱作夢幻職業，相處起來很自在開心。