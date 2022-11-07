SOGO忠孝館Fresh Mart日本麝香葡萄，原價5850元， 特價4888元， 限100箱。（SOGO提供）

SOGO忠孝館限11月13日，Fresh Mart P&G 2.7倍立體強效柔軟洗衣膠球補充包，原價599元，特價買1送1，限100組。 （SOGO提供）

SOGO忠孝館限11月12日，Fresh Mart UCC即溶咖啡，原價270元（瓶），特價99元（瓶）共限800瓶。（SOGO提供）

SOGO忠孝館限11月10日，Fresh Mart 百益橄欖油1L，原價439元，特價369元，限300瓶。（SOGO提供）

SOGO忠孝館Just Gold比翼雙飛純金擺件，原價39萬9600元（組），特價35萬8000元（組），獨家贈送Just Gold金箔水晶球擺件壹件。（SOGO提供）

SOGO忠孝館35周年店長嚴選APPLE iPhone 14 Pro，售價3萬4900元起，限量20台 ，贈SOGO商品券2000元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館自營超市Fresh Mart為全台百貨超市業績冠軍，周年慶12天預計可創下2億元業績，圖為SOGO百貨董事長黃晴雯。（SOGO提供）

SOGO百貨周年慶造勢接地氣，今（7日）舉辦員工激勵及遊行造勢，將為台北東區商圈注入年度300億的業績。（石智中攝）

遠東SOGO百貨台北館35周年慶，將於本月10日至21日登場，SOGO今（7）日舉辦員工激勵及遊行造勢，由營業總經理汪郭鼎松、行政總經理杜金森等率領團隊，兵分四路前往捷運忠孝敦化站、仁愛圓環、南京東路商圈、忠孝東路3段敦親睦鄰，發送購物攻略DM、櫻桃小丸子文件夾，為將登場的周年慶暖身，上下同心為台北東區商圈注入年度300億元的業績。

SOGO今年周年慶對抗通膨，強調「省」商機、「接地氣」，尤其在民生必需品上絕對省到賺到，包消費者滿意。SOGO資深副總吳素吟表示，今年4月起就開始為周年慶選品，比往年更提早，在價格制訂上經過反覆推敲、討論，特別在民生用品、食品上，SOGO也將毛利降低回饋出去，把自己當第一線的消費者去思考，如果這商品價格自己都想買，才敢拿出來賣，強調「一定幫民眾省荷包」，事前的詳細準備，絕對同業無法效仿。

SOGO忠孝店店長賴必昌指出，今年B2的自營超市，在8月中重新改裝完成，Fresh Mart向來是全台百貨超市的坪效王、業績王，一年可做到7億元業績，今年目標更達7億5000萬元，尤其周年慶12天檔期，業績就上看2億元，來客數之多甚至需要人潮管制，光一個超市就有如此龐大的業績，其他百貨超市無法挑戰。

賴必昌強調，Fresh Mart在優惠上以明星商品為主，絕不推即期品或滯銷品，包括家庭主婦最在乎的橄欖油、醬油、咖啡、高湯、洗衣球、洗髮精、人氣零食、麝香葡萄等，都是接地氣的民生必需品，還可箱購宅配，如日清的零膽固醇菜籽油，一箱8罐原價2632元、特價1299元；Arial 4D碳酸洗衣球12入，原價2箱2880元、特價1118元。許多消費者周年慶來超市都是箱購為主，輕鬆補貨不費力，還有多種「每日一物」、「買一送一」專區，集中12天每天來逛都有驚喜，成功創造來客與蓬勃買氣。

此外，受通膨、避險影響，今年黃金在百貨的買氣相當好，賴必昌指出，近期買金條的顧客很多，加上婚嫁商機復甦，婚戒、黃金套組等保值性商品熱門，而許多生意人公司會擺放黃金裝飾，風氣也從香港傳到台灣，例如周大福的福象純金擺件等，也獲許多公司行號青睞。

由於新品上市多、優惠更有感，SOGO台北館周年慶不止北部居民捧場，SOGO觀察，不少中南部消費者也會北上，逛個至少兩天一夜，搭高鐵逛SOGO周年慶更加划算。尤其DM也特別推出「買貴奉送」專區，不怕被比價，就是要讓消費者「省荷包」。