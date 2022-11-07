台北的交響樂，由蔣萬安擔任總指揮，高揚凱願在這個交響樂團吹響號角，聯手共譜台北發展嶄新樂章。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱在看完台北市長候選人辯論會後，對於蔣萬安「重振首都光榮」、「脫胎換骨」的信念心有戚戚焉，蔣萬安說，要讓嬰孩的笑鬧聲、長者的笑聲、都更的施工聲與產業的興盛歡騰交織出專屬台北的交響樂，由蔣萬安擔任總指揮，高揚凱願在這個交響樂團吹響號角，聯手共譜台北發展嶄新樂章。

高揚凱身為文山在地囝仔，他感嘆北市這幾年首都光榮感不斷消逝，新冠疫情爆發時，台北市甚至要向中央呼喊，與其他縣市斤斤計較爭搶物資，甚至被譏「全國陪台北一起坐牢」。

高揚凱說，走在台北街頭，百業蕭條感強烈，許多大商圈黃金店面招租，遲遲等不到人潮只好鐵門拉下；高揚凱想問，「親愛的台北市民，這些年，你過得好嗎？」他認為，首都台北的榮耀感正快速稀釋消逝中，市民心中存在的相對剝奪感愈發強烈。

高揚凱指出，回顧台灣近20多年來的政治發展，首善之都台北地位發生動搖，與民進黨為首的綠色勢力竄起關係密切，為了討好南部深綠支持者，綠營喊出「海洋首都」、「文化首都」、「遷都高雄」等民粹掛帥的口號，六都陸續升格後，民進黨就以「六都架構」進一步分散台北首都地位，從「地位」到「資源分配」都逐漸被削弱，真切的影響了台北市的發展與榮耀。

高揚凱說，台北在近期疫情重災下的恐慌混亂，既有偶然，也是必然，莫怪許多老台北人不禁感嘆，「現在的台北啊，大不如前」，台北市作為中華民國首都的格局，奠基於兩蔣時代，近30年歷經黃大洲、馬英九、郝龍斌等市長的前瞻擘劃與建設，累積豐碩成果。

高揚凱認為，現今台北已經「沒有老本可吃」，歷史證明，唯有在國民黨執政下台北才「容光煥發」，兩者具有「近親」關係；他表示，對北市的地位被稀釋與剝奪感到痛心，因此投入市議員選舉，以「重振首都榮耀」為訴求，積極投入蔣萬安籌組的「台北隊」，誓言翻轉大安、文山的積弊沉痾，為鄉親力拼環南線儘速通車，推動生育補助一胎10萬，並落實危老健檢、加速都更。

高揚凱指出，0到99歲的事，都是9號高揚凱的事，相信在他「重振首都榮耀」與蔣萬安競選主軸打造台北「無限可能」聯手下，必可讓首都榮耀無極限，市民光榮無極限，台北偉大無極限。