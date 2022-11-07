立陶宛經創部長雅莫內特今天出席我國駐立陶宛代表處舉辦的「台立合作成果發表酒會」時，宣布立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」(Lithuanian Trade Representative Office)今天在台灣正式揭牌運作，台灣與立陶宛的友好合作關係展開新頁。

雅莫內特是在應邀出席我國駐立陶宛「台灣代表處」於7日下午舉行的「台立合作成果發表酒會」作出宣布。駐處的成果發表酒會也宣布中東歐基金首件對立國投資案、立陶宛相關農產品輸台，以及台立半導體等關鍵產業合作等雙邊合作具體成果。

我國國發會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺等人也以預錄致詞方式祝賀。外交部指出，駐處酒會除雅莫內特外，還有立陶宛外交部、農業部等重要部會次長，以及立國國會副議長與友台小組主席等國會領袖、商界領袖等數十位貴賓應邀出席。

「立陶宛貿易代表處」正式揭牌運作，外交部指派歐洲司長姚金祥大使前往向立陶宛駐台代表盧思融致意，表達祝賀及深化台立友好關係的積極意願。外交部也已將立陶宛駐台代表處相關資訊公布在外交部全球資訊網站。

外交部指出，台灣及立陶宛同為在最前線對抗威權主義的密切夥伴，不僅共享民主、自由等普世價值，也共同面對疫後復甦及俄烏戰爭帶來的各項挑戰。在極權國家將國際貿易變為恫嚇威脅他國的工具，台立兩國此際攜手向前，除彰顯民主夥伴相互扶持外，更有助於雙方共同找尋促進經濟成長的新藍圖，也為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。