大陸的地鐵捷運車廂內禁止飲食，但是湖北省武漢地鐵近日有一名女乘客違規在車廂內吃香蕉，又因擔憂感染新冠病毒，直接將上半身套進塑膠袋內，過程被車上其餘乘客拍下後上傳網路引起熱議。武漢地鐵對此表示，按規定車廂裏不允許吃東西，乘客可通知客服，將予以勸導。

據《東網》報導，上周二（1日）網民上傳的影片可見到武漢地鐵車廂內一名年約40至50歲的大媽，坐在座位上用透明塑膠袋整個套住上半身，並摘下口罩當眾吃香蕉。旁邊座位的乘客似乎對此不以為意，繼續閉目養神，或低頭玩手機。

報導說，影片上傳到網路上後引起許多議論，有網民認為，該女乘客可能有低血糖問題，搭地鐵的時刻因身體不適，必須進食減輕症狀，「人家也沒影響別人」。由於不能摘下口罩，只好套著塑膠袋在人來人往的車廂內公然進食。另有網民表示，地鐵車廂內禁食早有規定，不應違規。

武漢地鐵對此表示，按照規定車廂裏不允許吃東西，如果民眾發現有人違規可通知客服，會有工作人員前來勸導。