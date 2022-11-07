美國再次登月的阿提米斯計畫(Artemis program)， SLS巨型火箭預計在本月再次準備發射，準備在未來5年內再次登陸月球。不過中國大陸同樣也有進軍月球的雄心，並且已經展開基礎研究，他們利用「嫦娥」探月艙帶回的月球岩石與土壤，研究如何從月球土壤中合成火箭燃料。

未來主義(Futurism)報導，大陸研究人員表示，為了建立永久型月球基地，必須要瞭解月球土壤的資源潛力，其中最重要的就是合成箭燃料和製造氧氣，這是月球基地的一切基礎。

相關研究刊登在中國大陸基礎科學類月刊《國家科學評論》(National Science Review)上，論文提到：「就地取材，利用月球土壤生產燃料和氧氣，對於執行月球開發任務至關重要。並且考量到人力資源有限，我們建議由機器人系統來執行電化合系統的工作。我們可以在不久的將來，可以對月球表面執行更長時間的探索任務。」

早期的研究就發現，月球土壤的礦物成份是矽酸鹽類的長石與石英，有著大量的氧合礦物，因此利用電解法，可以脫去礦物中的氧氣，並同時取得金屬資源。但由於月球土壤與岩石短缺，美國航太總署進行此類研究時，使用的多半是「類月壤」，也就是以地球上的岩石，依據過往的研究論文調配合成的月球月壤。然而，這樣的實驗可能會出現偏差。

中國大陸的研究團隊則使用嫦娥5號任務的樣本，該任務在2020年12月，降落在內蒙古，並帶回了相當數量的月球土壤，這是1976年美國阿波羅登月任務結束以後，再一次取得的月球土壤。

研究人員也將太空人呼出的二氧化碳做為材料，只要經過濃縮、脫碳，同樣可以還原成氧氣。對庛，研究人員發現，月球土壤可以有效地充當催化劑，使二氧化碳在電催化過程中，轉化為甲烷和氧氣。

但仍有一大障礙需要克服，要在月球環境中液化二氧化碳絕非易事，因為冷凝氣體需要大量熱量，也就是需要極大的能源。儘管如此，這仍然是相當值得研究的方向。