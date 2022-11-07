全台獨家義大利國寶級珠寶DAMIANI珠寶旗艦店。（麗晶精品提供）

麗晶精品今年第1至3季的營業數字，較去年同期相比成長30%，面對國境開放，除了穩固經營有成的國人市場外，也積極地引進獨家品牌、增加與境外發卡銀行、航空公司、及頂級旅行團體的合作，迎接國際商旅的蒞臨。

麗晶精品在10月的「博物館級藝術珠寶品牌」CINDY CHAO The Art Jewel Gallery，及11月全台首間由義大利總部直營的國寶級珠寶DAMIANI陸續開幕後，麗晶精品頂級珠寶與時裝品牌已達33家，加上IMPROMPTU by PAUL LEE、新創海鮮概念餐廳COAST、日式板前料理—初魚鮨、樂軒和牛割烹、紐約貴婦甜點Lady M、北海道人氣鬆餅TSUBAKI SALON，及全台唯一結合酒吧與蔬食料理的CURIOUS等星級餐廳等。

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery以「微型博物館」為概念，歷時一年時間落成，導入目前全球體積與規模最大的「無重力展櫃」，360度立體展現近20件過往只能在國際博物館才能一睹風采的作品。

而義大利國寶級珠寶DAMIANI旗艦店，位於麗晶精品地下一樓，該品牌是世界上唯一獲得18項國際鑽石大獎的企業，為慶祝開幕，DAMIANI即起至11月20日舉辦「 Masterpieces Absolute Collection 絕對高級珠寶鑑賞展」，帶來專屬的非凡體驗。