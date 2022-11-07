據《菲律賓商報》報導，曾在大陸就讀與大陸國務院總理李克強為北大同期、並擔任CNN記者多年的「中國通」吉米‧弗古律斯（Jaime Adriano FlorCruz），獲任命為新任菲律賓駐華大使，並兼任駐北韓和蒙古國大使。

吉米‧弗古律斯過去被視為北京外國記者團的大哥大，成為在大陸任期最長的外國記者。過去曾2次擔任中國外國記者協會會長，也創辦北京大學國際學生校友會。2017年出任北京大學校友會副會長，現任北京大學和菲律賓國立大學亞洲中心教授、菲律賓中華研究學會副會長等職務。

回顧吉米與大陸的因緣，從1971年中國人民對外友好協會邀請吉米等10多名菲律賓學生領袖訪問。由於當時不顧菲國禁令訪問尚未建交的中華人民共和國，在抵達北京當天，時任總統馬可斯就宣布暫停人身自由狀，導致吉米一行人被困在大陸。

雖然後來陸續有人回國，但包含吉米等多人在得知上了馬可斯政府黑名單後，選擇留在大陸，一住就是50年。

當時大陸文革還未結束，吉米與另外兩名同伴羅馬那（已故前任駐華大使）、艾利遜·巴古利瑙（現任美國NBC電視台駐華首席記者）跟著知青上山下鄉，先在湖南農村勞動，後來在青島的漁船上工作。

之後文革結束，吉米於1977年報讀北京大學歷史系，主修中國歷史，同期同學包括李克強和前重慶市委書記薄熙來。吉米直到退休後以中國觀察者的身份受邀在世界各地演講，分享在中國的經驗，同時今年也發行回憶錄「七七屆：我的同學改變了中國」。

由於過往政治事件，吉米在接受採訪時說，目前還在等待菲律賓銓敘委員會的正式批准。對於與馬可斯家族的恩怨，他表示「我願意拋下成見，一切都是為了國家」。