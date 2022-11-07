陳時中出店門「一路緊貼人妻」徐巧芯公布47秒關鍵影片

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，質疑民進黨台北市長候選人陳時中對人妻牽手、摟肩。徐巧芯再爆料，今（7）日晚間將在《關鍵時刻》節目中公布影片，而從畫面中可以看到，陳時中確實在一走出餐廳大門時，就摟著一位身穿白色上衣的女性走出去，一旁的人還為其開道，引發討論。

管碧玲7日透過臉書發文，公布照片指稱「髮際線位置與陳時中不同」，並嗆聲「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！更多的照片出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！」

管碧玲指出，當時紙風車執行長張敏宜在關照丁金聰，李雅玲及現任紙風車劇團團長任建誠在關照著陳時中，「是副院長（李雅玲）牽著阿中，不是阿中牽著副院長！」走路時候，大家互相關照著安全的美德，被抹黑成齷齪邪惡的造假胡說。

對於徐巧芯踢爆陳時中摟人妻照片後，陳時中政策小組召集人管碧玲質疑照片中「髮際線位置與陳時中不同」，並嗆聲「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！更多的照片出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！」

徐巧芯反擊，自己還有影片，「走出門的時候就攬牢牢」，而從畫面中可以看到，陳時中在走出餐廳大門時，就摟著一位女性，一旁人還暖心替其開道，甚至擔心陳時中經過台階時跌倒，還不忘伸出手提醒陳時中及被他攬住的人妻。

而今日徐巧芯也在政論節目《關鍵時刻》指出，昨天本來有新聞要露出，要講說陳時中要挖台北市長柯文哲聯合醫院的牆角，這個陳時中抱緊緊的新聞本來要出，但卻基於各種原因沒有上架，不知道自我審查還是受到綠營高層壓力。

徐巧芯指出，收到不止8張照片，還包括整篇媒體文章已經寫好了，調查非常清楚。徐公布獨家影片，強調他們走出門的時候，手已經攬在肩膀上面，旁邊有個男人認為好像不太好，過去比了一下，但陳時中依然故我，後來有一個小台階，才握住手把陳時中攙扶下來，整個親密的動作，是在走出門的時候，門走出來這一刻就已經非常親暱。