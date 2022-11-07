由兩岸台胞民間交流促進會指導，中國和平統一促進會、黃埔軍校同學會支持，兩岸和平志願者聯盟、中華海峽兩岸民間團體交流促進協會主辦，台盟中央兩岸書畫院、中國和平統一促進會書畫家聯誼委員會、港澳台美術家協會聯合主辦，北京國畫藝術家協會、台海出版社協辦的「海峽兩岸暨港澳書畫名家百米長卷共繪祖國河山和中國共產黨精神譜系活動」，11月5日在北京民族文化宮舉行開幕式。

大陸國台辦新聞發言人、中共中央台辦宣傳局局長、國務院台辦新聞局局長馬曉光因疫情原因未能到場講話，他在給活動開幕式的文字稿中表示，海峽兩岸同屬一個中國，兩岸同胞擁有共同的家園。960多萬平方公里壯麗河山，有波瀾壯闊、綿延不絕的五千年歷史，孕育了中國人自強不息、厚德載物的精神品質。

馬曉光說，此次活動，海峽兩岸暨港澳藝術家聚焦大型主題創作，在兩岸藝術交流方面是一次創新。藝術家們利用三個多月時間凝心聚力、奮筆著墨，繪製出氣勢恢宏的百米長卷和百幅精品。活動有50多位台灣藝術家的60多幅精品參展，充分說明廣大台胞樂見兩岸交流，期待兩岸關係和平發展。要交流、要合作是海峽兩岸不可阻擋的主流民意。

大陸全國人大常委、全國人大監察和司法委員會副主任委員、台盟中央常務副主席李鉞鋒，新黨創始人、前主席郁慕明先生，大陸文化部原部長蔡武，兩岸和平志願者聯盟主席齊澤明，台灣時事評論員、新中華兒女學會創會理事長王炳忠先生，黃埔軍校同學會、中國和平統一促進會黨組成員、黃埔軍校同學會副秘書長韓曉光，港澳台美協主席、山東藝術學院客座教授蔡豪傑先生，北京市台灣同胞聯誼會黨組書記黃塞溪、秘書長張曉軍等領導和嘉賓出席開幕式。兩岸和平志願者聯盟執行主席兼秘書長沈一葉主持開幕式。

來自海峽兩岸近百位藝術家等嘉賓參加了開幕式。這是中共二十大閉幕後，兩岸民間組織的首場大型兩岸藝術盛會。

活動展至11月8日。展覽結束後，兩幅百米長卷《祖國河山》、《中國共產黨精神譜系》先將在大陸各地巡展，條件成熟時會在台港澳地區續展，最後將分別贈送給相關國家級展館珍藏。