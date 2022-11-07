針對高虹安質疑林耕仁所爆料的助理加班費上繳事證為何不是提供給檢調偵辦？林耕仁表示，民進黨執政下，已經被視為貪腐集團，而吹哨者也認為高虹安也涉貪，該吹哨者為了揭發真相，必須透過值得相信的管道，因此接洽林耕仁團隊，他8日上午也將會親赴調查局北機站遞交相關事證。

林耕仁今天晚上發出聲明說，高虹安質疑他「派臥底、全程監控」。其實，如此說法啼笑皆非、彷彿電影情節般說得天花亂墜，也只顯示高虹安一再逃避爭議，企圖轉移焦點、答非所問。

林耕仁強調，近日所公布的資料，取得和利用不僅符合個資法規範，也絕無侵犯任何人之隱私及權利，且確實來自於高辦內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。

他說，他還是要問高虹安，是不是助理們無法接受上繳金額的內規？是不是無法接受上繳的金額卻是給委員個人小金庫使用？是不是助理不願與高委員同流合汙，才不顧風險擔任吹哨者。

他強調，自己為盡其民代、市長候選人之責，為求增進公共利益，已將相關資料中涉嫌違法之處予以公開，使公眾得以徹底檢視，明天上午將親赴調查局北機站，提交吹哨者所提供的所有事證，供檢調機關釐清事實，以昭法治公信。