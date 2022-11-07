7旬孫姓婦人久病臥床，2019年起和女兒同住，女兒去年7月卻不提供飲水、食物，更在母親罹患呼吸道感染時不帶她就醫，導致母親併發肺炎死亡後才報警，女兒坦言因疫情期間身體不佳而生憾事，法醫認定婦人是自然死亡，桃檢依遺棄罪嫌起訴女兒，過失致死、遺棄致死不起訴處分。

37歲孫姓女子2019年將70多歲孫姓母親接回楊梅區家中同住，但孫母因年事已高，在2020年先後診斷出帕金森氏症及失智症，無法行走及自理生活，都是由孫姓女子照顧。

檢警調查發現，孫女明知母親沒有自救能力，去年卻突然不替母親洗澡、更換衣物，也沒有提供必要飲水、食物，甚至母親罹患呼吸道感染，也沒帶她去看醫生，直到去年7月7日下午2時查看母親時，才發現母親失去生命跡象，連忙報警，但母親早已回天乏術。

檢警調查發現，孫姓女子是唯一一位主要照顧者，在案發前都妥善撫養照料，但因她在疫情期間也患病，身體狀況不佳才發生憾事，孫婦兒子得知後也表示不願提告。

法醫解剖認定婦人是因呼吸道感染併發肺炎而死，檢方認為，孫姓女子雖然消極未照護母親，但母親是因身體狀況突然惡化，屬自然死亡，難認與孫女遺棄行為有因果關係，偵結依遺棄罪嫌起訴；過失致死及遺棄致死部分則不起訴處分。