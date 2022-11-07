國票金控公布10月自結稅後純益0.41億元，1月至10月累計稅後純益12.41億元，每股稅後純益（EPS）0.39元，至10月底每股淨值10.14元。
國票金主要子公司國際票券10月自結稅後純益1.37億元，1月至10月累計稅後純益16.84億元，每股稅後純益（EPS）0.91元。
子公司國際證券10月自結稅後純益鄉-0.1億元，1月至10月累計稅後純益7.12億元，每股稅後純益（EPS）0.75元。
國票金控公布10月自結稅後純益0.41億元，1月至10月累計稅後純益12.41億元，每股稅後純益（EPS）0.39元，至10月底每股淨值10.14元。
國票金主要子公司國際票券10月自結稅後純益1.37億元，1月至10月累計稅後純益16.84億元，每股稅後純益（EPS）0.91元。
子公司國際證券10月自結稅後純益鄉-0.1億元，1月至10月累計稅後純益7.12億元，每股稅後純益（EPS）0.75元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。