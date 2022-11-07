國票金控公布10月自結稅後純益0.41億元，1月至10月累計稅後純益12.41億元，每股稅後純益（EPS）0.39元，至10月底每股淨值10.14元。

國票金主要子公司國際票券10月自結稅後純益1.37億元，1月至10月累計稅後純益16.84億元，每股稅後純益（EPS）0.91元。

子公司國際證券10月自結稅後純益鄉-0.1億元，1月至10月累計稅後純益7.12億元，每股稅後純益（EPS）0.75元。

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