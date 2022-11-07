德國海露羽球公開賽結束後，接下來就是下周二在澳洲雪梨展開的澳洲羽球公開賽，這站賽事也是BWF世界巡迴賽年終總決賽參賽資格最後爭取積分的機會，台灣目前有18組人馬在會內賽參賽名單內，王齊麟也會和李洋合體，要在今年賽季最後一場BWF巡迴賽好好努力一番。

今年在中國廣州舉辦的年終賽，男單目前台灣周天成，已經和丹麥世錦賽冠軍安賽龍（Viktor Axelsen）、印度普蘭諾伊（HS Prannoy），及印尼克里斯提（Jonatan Christie）取得參賽資格，女單台灣一姐戴資穎也確定可參賽，挑戰個人生涯在年終賽第4冠，德國羽球公開男雙金牌盧敬堯／楊博涵，也仍保有角逐參賽席位的機會。

王齊麟因為腳部舊傷，在歐洲丹麥、法國及德國的3站賽事並未參賽，搭擋李洋帶著學弟盧震汲取國際賽經驗，丹麥賽晉級到8強，接下來兩站都是止步首輪，李洋透過臉書粉專表示，這3站對他和盧震這對「新洋肉盧」組合是寶貴經驗，也恭喜同胞「正港的楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、「李楊配」李哲輝／楊博軒兩組男雙，跟男單周天成在德國站打下1金2銀榮耀。

經過休息復健後，王齊麟就要在超級300系列的澳洲公開賽和李洋合體，日前他也受邀到棒球場欣賞中華職棒總冠軍賽，坦言現場球迷為了支持隊伍團結一心的吶喊感覺很棒，讓他期許羽球在台灣也能有這樣的舞台讓選手們發揮並被看到，看到羽球選手們在歐洲賽事傳回捷報，也讓他蠢蠢欲動、覺得該比賽了，雖然不知道暫別賽場一陣子的首站比賽會發揮多少，他只希望順利完賽，減少失誤、多守幾顆球。