由於風向為偏東到東北風，明（7）日基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，甚至有大雨發生的機率，其他各地則為多雲到晴。氣象局也分享，明晚19時至20時將發生「紅月掩天王星」的月全食，台南至新竹最有機會欣賞到全程，不過由於天王星較暗，建議使用合適的望遠鏡或是收看線上轉播。

氣象局表示，迎風面水氣仍多，大台北及東半部地區雲量偏多，降雨機率高、偶爾有短暫雨出現，而基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，甚至有大雨發生的機率，其他地區則大多為多雲到晴、可以見到陽光的天氣，僅山區有零星降雨的機會。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，早晚各地低溫為20至22度，感受稍涼，而白天高溫在北部、宜花地區為24至26度，中南部及台東為27至30度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大；另外，東北風偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局提醒，周三（9日），大台北、東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，桃園以南大多為多雲到晴，山區零星降雨；周四至下周日（10日至13日）降雨範圍減小、雨勢減緩、氣溫回升，各地大多多雲到晴，周四大台北地區還有零星降雨的機會，周五至假日僅基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨。

氣象局說明月全食進程。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，明晚17時9分開始月偏食，不同地區月出時間不同，18時16分開始出現紅月，18時59分月球最深入地球本影，19時42分月球開始離開地球本影，20時49分月偏食結束。

氣象局說明，明晚賞月條件高的是台南至新竹，次之是高屏（越晚越佳）、金門、澎湖、台東，雲量稍多的是桃園、花蓮、馬祖，雲雨縫中見月的是北北基、宜蘭。