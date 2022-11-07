新北議員金瑞龍近日接獲身障人士陳情，表示找工作常四處碰壁，希望可以協助安排就業，或培養一技之長，以便自食其力、融入社會。金瑞龍除指出會盡力協助，也強調障友交通問題急需解決，因此他成功爭取在多路段增設身障機車格位，未來也會持續爭取規畫。

金瑞龍指出，新北勞工局針對尚未足額進用身障朋友的企業進行呼籲及輔導，希望協助相關企業盡快符合標準，讓身障者可以適才發揮，而台灣障友家庭經濟研究會認為，市府應該利用閒置空間或學校用地，提供障團聯合辦公場域，並藉助場域的佈置，打造非典型就業空間。

因此金瑞龍建請，市府可利用閒置空間，提供給身障團體設立為非典型就業多元場域，讓非典型工作者（部分工時、臨時性或人力派遣）有一個平台及空間，結合公私領域相關資源，增加就業機會，實踐平權理念。

金瑞龍也強調，除就業問題外，障友交通問題同樣急需協助解決，為此他成功爭取到在中和區景新街、民享街及民德路等路段，增設身障機車格位，未來也會持續爭取規畫增設身障機車格位，方便障友停車。

金瑞龍說，有些障友外出需靠大眾交通工具，為減輕障友負擔，他在議會提案，爭取擴大愛心卡使用範圍，除目前的公車及捷運（65歲以上）外，希望愛心卡也能使用在台鐵、計程車及YouBike上，這項提案也得到新北市長侯友宜的承諾，在財政允許的狀況下會陸續推動，目前傾向台鐵優先使用。