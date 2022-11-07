「台灣第一名媛」孫芸芸有著天使臉孔及魔鬼身材，21歲就嫁給微風集團董事長廖鎮漢，兩人育有一對子女，婚後的孫芸芸以優秀的時尚品味聞名，外貌完全看不出今年已經44歲，纖細的身形宛如少女，母女倆同框時，更被誇根本是姐妹；孫芸芸近日受邀拍攝時尚雜誌，此次主題要在她臉上抹泥土，讓她自嘲「像不像掉到水溝裏被救上來」。

44歲名媛孫芸芸近期拍攝時尚雜誌，她在社交平台上分享「嘗試從臉到腳抹泥土，還有全身被水不斷的潑濕，太涼爽拍完感覺要感冒了」，只見孫芸芸在攝影棚內穿著白色毛大衣，工作人員卻在她臉上抹泥巴，鏡頭拉遠可以發現不止臉，連手腳都有泥巴的痕跡，且孫芸芸頭髮微濕，最後大方放上狼狽照片，自嘲：「像不像掉到水溝裏被救上來」，大方地自黑展現幽默。

一連換了多套衣服讓好友許瑋甯都讚：「你要幹嘛？這麼辣要幹嘛」，許多網友也留言：「像美人魚」、「怎麼拍都美」、「最後那張很搞笑像宮鬥劇照」、「頭髮一直濕的感覺好冷」。

孫芸芸過去時常在海邊拍出美照，但頭髮依舊保持乾爽，詢問是否有下海玩水，孫芸芸則大方坦承：「當然沒有！」表示拍出美照的秘訣是保持乾燥，並且待在岸上，才能拍出完美髮型和服裝。而孫芸芸身材這麼好的訣竅是對食材很講究，藜麥、酪梨、藜麥、小番茄、甜菜等食物會經常出現，對維持身材有很大益處，這次大膽突破，讓不少人期待成品會如何。