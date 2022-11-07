九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，尤其「台北市」更是萬眾矚目。根據《美麗島電子報》今（7）日就公布的台北市長最新民調，其中國民黨台北市長候選人蔣萬安的支持度高達34.3％奪下冠軍，民進黨陳時中以27.7％居次，贏過無黨籍黃珊珊22.4％，漲幅高達4.3個百分點，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導指出，這份11月台北市長最新民調的調查，對於「台北市長選舉只剩下20幾天就要投票，到目前為止，以12位候選人的表現來講，您認為其中這3位適不適合擔任下一屆台北市長」，結果顯示蔣萬安適合度37.7％、黃珊珊35.2%、陳時中27.8%，另有13.9%認為都適合、4.5%都不適合，未明確回答的有6.4％。

同時該份民調也指出，對於「如果現在就要投票選舉台北市長的話，您會投給誰」，結果顯示，蔣萬安34.3%、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%、台灣維新蘇煥智0.2%、無黨籍童文薰0.2%、動物保護黨張家豪0.1%，其他6位候選人則未被受訪者提及（台澎黨黃聖峰、共和黨唐新民、無黨籍謝立康、無黨籍鄭匡宇、無黨籍施奉先、無黨籍王文娟），表示不投票或投廢票的有3.6%，未明確回答有11.4%，而蔣萬安則暫時領先其他候選人。