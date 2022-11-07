游智彬7日曝民進黨桃園市長候選人鄭運鵬找毒品酒駕慣犯站台，更指該慣犯也是市長鄭文燦生日餐會的座上賓。(游智彬提供／蔡依珍桃園傳真)

中壢區議員候選人游智彬7日曝民進黨桃園市長候選人鄭運鵬找毒品酒駕慣犯站台，更指該慣犯也是市長鄭文燦生日餐會的座上賓，桃園市新聞處長詹賀舜說，賓客為議員安排的餐敘活動，非市府主動邀請，重申酒駕零容忍、掃毒無假期的立場。

游智彬今和律師陳麗玲出示法院判決書，點名鄭運鵬周日在青埔舉行的「青埔高鐵特區後援會成立大會」，竟和吸毒前科累累，甚至還有酒駕劣行的青埔里長邱姓候選人掛名合辦，蔡英文總統、市長鄭文燦及鄭運鵬，前後到場助選、授旗。游智彬也踢爆鄭文燦的生日宴，邱姓候選人也是座上賓，感嘆桃園的孩子沒有免費的營養午餐，鄭文燦卻和毒品慣犯一起吃生日大餐，反問鄭文燦：「如何帶領桃園學子做一個健康不吸毒的孩子？」

詹賀舜對此表示，11月6日當天鄭文燦出席青埔高鐵特區暨新住民後援會成立大會，為競總所舉辦的活動，並非邱姓里長參選人的後援會，在選舉活動中，與議員、里長參選人有時會同台出現，各競選陣營都是一樣的。

詹賀舜說，官邸餐敘則是與議員及其友人餐敘，賓客為議員安排，非市府主動邀請，候選人不應刻意扭曲。重申支持酒駕零容忍、掃毒無假期的政策，是一貫不變的立場。

該議員表示，7月到市長官邸聚餐的與會者，包括自己在內都是台大EMBA校友或計畫讀台大EMBA者，共組同學會向台大畢業的市長請益市政。直指邱姓候選人當天不請自來，是朋友的朋友當天臨時找來，自己事先不知情、也不清楚他的過往作為，他個人言論也不代表自己的立場。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！