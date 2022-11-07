雲林縣斗六市後庄埤滯洪排水改善工程，為雲林再添休憩好去處。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市後庄埤滯洪排水改善工程，為雲林再添休憩好去處。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市後庄埤滯洪排水改善工程，為雲林再添休憩好去處。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府今年初向水利署爭取到4000多萬經費，展開斗六市後庄埤水環境再造工程，讓原本髒亂的空間轉型成親水公園，縣長張麗善日前偕同斗六市長林聖爵、縣議員林岳璋、周秀月等人前往勘查，了解工程進度及施工狀況，張縣長除感謝工程單位的用心，也期許工程如期完工，為雲林再添休憩觀光好去處。

張麗善指出，斗六市龍潭里後庄埤長久以來因為髒亂及淹水等問題，在謝淑亞副縣長擔任斗六市長時就提出改善規畫，林聖爵市長上任後持續推動，她在接獲蔡東富議員、林岳璋議員、蔡孟岳代表等人陳情，以及關紋舜里長代表龍潭里民表達心聲後，立即請水利處接手將這個規畫案提送水利署，並於今年初爭取到4000多萬元經費進行改善。

張麗善表示，後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫今年2月開工，除了排水設施、進出水引流都妥善規畫外，還設置休閒步道、鋼構橋及多功能廣場等，將打造成1處兼具休閒及防洪功能的空間，目前工程進度約5成，預計明年3月可完工。

有關地方希望增設兒童遊憩設施部分，將由縣政府城鄉處協助地目變更後做整體規畫，由於後庄埤對面就是縣政府文觀處，未來可由文觀處一路串聯到膨鼠公園，打造適合遊憩、觀光休閒的好去處。

斗六市長林聖爵表示，斗六公所設置的膨鼠森林公園與縣府文觀處、後庄埤水岸園區串聯起來，可以讓全台民眾來斗六遊憩，也讓斗六市民生活休閒空間大大提升，非常感謝有魄力的張縣長願意支持相關政策，讓斗六生活品質更好，也希望在未來的日子裡，縣府及斗六公所可以繼續合作，打造斗六成為運動城市，把公園設施做好，讓大家都可以出來走路散步運動。

龍潭里長關紋舜說，後庄埤這個基地原本非常髒亂，長期雜草叢生孳生蚊蟲，地方殷切期盼能獲得改善，感謝張縣長上任後積極推動，很快就完成設計發包，並將於明年3月完工，他代表龍潭里民感謝縣長、副縣長、市長及各級民代的協助，讓這個地方能煥然一新。