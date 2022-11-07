九合一大選倒數不到一個月，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備中。而台中市長盧秀燕今（7）日就在臉書上PO出一張照片表示「謝謝你，疼惜秀燕」，更直言「今年選戰是秀燕九次參選以來，最多抹黑、最負面的一次選戰」，盧秀燕強調「我們會繼續堅持正面的選戰，用台中的進步說服市民、用台中的建設打破謠言、用台中的良善戰勝抹黑」，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「謝謝你，疼惜秀燕」的文章表示，今年選戰是盧秀燕九次參選以來，最多抹黑、最負面的一次選戰。許多支持者截圖、拍照、傳訊息，透過各式各樣的管道告訴她，「台中被攻擊了、被抹黑了、被侮辱了」，盧秀燕先是感謝大家，「願意疼惜我、願意為我辯護、願意為我發聲」。

不過盧秀燕仍直言，「我們會繼續堅持正面的選戰，用台中的進步說服市民、用台中的建設打破謠言、用台中的良善戰勝抹黑」，盧秀燕也拜託大家，陪著她為下一代樹立民主的榜樣，以正面宣傳、用政績說服，贏得市民的信任。最後盧秀燕也強調，「我們準備了台中的施政重點，每天會在各大社群平台發出，我要請託大家，傳給你身邊的至親好友。感謝大家，一路相伴。一起為美好台中努力！」