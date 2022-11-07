2022年第14屆重光盃全國少棒錦標賽5日已經在台北市青年公園棒球場揭開序幕，大會也安排賽外活動，讓小球員先放下比賽的緊繃心情，這次活動是搭乘貓纜參觀台北市立動物園，主辦人財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫特地起個大早，送孩子們搭纜車，畫面溫馨。

台東新生國小郭靖文不只是第一次搭纜車，過去也沒有搭過車輛以外的載具，這次體驗讓他直呼新鮮，他還開心說，如果未來有機會當國手，就可以體驗搭飛機出國的感受。不只外地球隊沒搭過纜車，台北東園國小也有不少小朋友是貓纜初體驗，隊員林晉澤笑說大家覺得好玩又好可怕，全車廂都在尖叫。

進到動物園後，兩校球員接受官方導覽員的引導，從灰狼看到小貓熊，棕熊再看到企鵝，老師們還藉由巴西龜替小朋友上了一堂生命教育，提醒大家「養了就不要棄養」，巴西龜造成的生態浩劫就是最慘烈的例子。

逛完動物園後，新竹中山國小的廖逸軒表示，台北動物園比新竹動物園好玩，「這裡好大，動物好多，而且我第一次看到企鵝，超可愛的。」

3天預賽結束，重光盃16強盡數出爐，衛冕軍台北福林國小將迎戰火力驚人的台東紅葉，「桃園三傑」仁善、龜山、中平也都過關，接下來的賽程緯來體育台、智林體育台都會提供轉播服務。

台東新生郭靖文（左）在貓纜上跟同學開心合照。（重光盃少棒賽提供）