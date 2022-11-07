台北市長候選人舉辦三腳督辯論會後，TVBS民調顯示支持度為國民黨蔣萬安35％、民進黨陳時中28％、無黨籍黃珊珊19％。前立委蔡正元今(7日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，大中小三足鼎立的選民結構已經成形，蔣萬安能拿到3成5以上、約65萬選票，黃珊珊則是2成以下、20幾30萬票左右，而陳時中在綠營鐵票支持下，即便發生牽手事件會流失一些婦女選票，但仍可保持2成5左右的支持度，拿到大約55萬的票數。

蔡正元表示，之前一直講選民結構，如果沒有太大的事件，台北市會投給國民黨、民進黨、民眾黨的，(雖然)黃珊珊很難界定她算不算民眾黨，支持蔣萬安、陳時中、黃珊珊的群眾，差不多固定在3成5以上、2成5左右、2成以下，所以不是三足鼎立，是一個大足、一個中足、一個小足。

「這個結構已經成形了，到投票前要改變的機率，問題不大！」蔡正元說，即使說陳時中因為這次的(牽手)事件，可能婦女票會跑一些，可是在民進黨的鐵票支持底下，問題也不太大，還是會20幾％。換算選票的話，蔣萬安會在65萬票以上，陳時中還是會有55萬票，黃珊珊大概就是20幾萬票到30幾萬票，在這個幅度裡面，差不多符合他們三個黨所提名的市議員總數。