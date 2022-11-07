國民黨屏東縣長候選人蘇清泉昨（6）日在東港東隆宮前廣場舉行造勢晚會，他今（7）日表示，感謝王爺公的保祐！也感謝前來參與鄉親來相挺屏東出頭天音樂會的鄉親好朋友們！他也呼籲，11月26日記得投票，下改變屏東的一票，「2號蘇清泉」！

蘇清泉說，感謝王爺公的保祐！也感謝今晚犧牲與兒孫家人一起吃晚餐，而前來參與鄉親來相挺屏東出頭天音樂會的鄉親好朋友們！他看到一雙雙期待翻轉屏東、希望屏東改變的眼神！他聽到一聲聲要選出，真正能帶領大家出頭天的蘇清泉的聲音！他感受到一顆顆熾熱的心，燃燒著要支持蘇清泉為大家拚出好日子的熱情！

蘇清泉感性指出，「因你們的支持我感謝！因你們的真情我感動！因你們的相挺我感恩！蘇清泉需要你的一票！我們勝選的關鍵就是你手中的一票！蘇清泉需要你們幫忙拉票、催票，在11月26日，大家都出來投票！讓2號蘇清泉當選，帶領大家出頭天過好日子！」

蘇清泉強調，「向你們深深一鞠躬，謝謝你們的支持，11月26日記得投票，投下改變屏東的一票，2號蘇清泉！」

最後，蘇清泉也釋出許多朋友敲碗的影片，希望大家能幫忙分享，盡量、大量分享，讓更多的人知道出頭天的蘇清泉是屏東縣最好的縣長人選！讓屏東出頭天，不是只有「希望」而已，屏東不能只剩下希望，而是要改變！