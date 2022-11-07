台北市長候選人電視辯論會日前落幕，民進黨台北市長候選人陳時中會前預測將被藍白夾擊，實際上則轉守為攻，主動提及防疫相關議題，試圖掌握話題主導權。陳時中競選總幹事吳思瑤5日受訪時表示，陳時中有效運用過去擔任衛福部長經驗，在有限時間內表達政見訴求，並強力回應對方不實言論，成功地釐清事實。民進黨則分析，陳時中表現讓台北市長選戰回歸理性。

由於台北市長選舉迄今多圍繞在防疫、疫苗議題，吳思瑤說，競選團隊早已預判對手將在辯論會中窮追猛打上述議題，陳時中文稿亦有針對此部分做準備，希望同樣問題不要再被重複詢問，畢竟攻擊陳時中、炒作防疫問題是藍白陣營重要選戰策略。

吳思瑤認為，陳時中在有限答詢時間說明自身政見訴求，並回擊、澄清對手不實言論，顯然是陳時中基於曾任衛福部長經驗所展現的技巧，表現得相當好。不過，她強調，陳時中在辯論會表現如何並非重點，能否精確傳達政見並釐清事實，才更加重要。

民進黨發言人黃彩玲也指出，舉辦辯論會用意在於讓候選人清楚解釋政見並討論政策，整體而言，陳時中今日表現相當好，不只讓選民更加了解其政見規劃，也使北市選戰回歸理性，訴諸政策。