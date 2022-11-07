張善政準備將桃園打造成亞洲智慧新都，鄭運鵬卻批國民黨兩岸關係讓廠商卻步，張善政競選總部發言人凌濤今日表示，鄭運鵬顯然根本不暸解科技產業，只會消費。日前鄭運鵬稱台積電新廠落地桃園龍潭，結果台積電方面不置可否。鄭運鵬對產業完全無知，忽視台積電與三星在三奈米以下製程的激烈競爭，在台積電尚處於保密的情況下，發言曝光台積電一奈米佈局，這種儼然代台積電發言的誇張行徑，完全不尊重產業，這才會成為嚇跑廠商的關鍵。

凌濤批評鄭運鵬若要扣帽子抹紅，鄭運鵬的「紅歷史」才更離譜，鄭運鵬過去落選立委就到大陸做生意，用「中國台灣」籍申請專利，並與中國大陸三大國營電信企業有密切商業往來。電信產業是高度管制產業，鄭運鵬有沒有與中共官員稱兄道弟？跟共產黨究竟有多少金錢往來？台灣民眾的個資有無外洩？鄭運鵬要抹紅別人之前，建議先想想自己。

凌濤強調，套句鄭運鵬自己的話「如果國際不信任，那這些國際大廠在資通訊產業、晶圓代工上就不敢到台灣投資」，鄭運鵬充滿「紅色」的人生經歷，交代不清的複雜中資金流，華為、中興電訊的專利引用，連他自己的標準都不符合。一個自我矛盾，不尊重護國神山更不尊重企業自主的候選人，恐怕很難被產業界信任。

凌濤說，張善政擁有土木工程的背景，當過宏碁、Google亞洲總監，最熟悉國際科技企業做事的方式。未來，張善政一定會大力推動龍潭三期科學園區，吸引包含台積電在內的國際科技大廠，嚴守廠商營運機密，讓科技大廠的投資不致橫生變數，最終水到渠成。這才是對產業界負責任、對市民有幫助的做法。