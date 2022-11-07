眾所矚目的美國期中選舉將於8日登場，而美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald J. Trump）都分別為民主、共和兩黨衝刺、造勢，不過根據《美國國家廣播公司》（NBC）一份最新民調顯示，共和黨人「自認是共和黨支持者」的比例，比起「自認是川普支持者」的比率，再次創下新高。對此，前立委林濁水今（7）日就表示「川普看來希望愈來愈小了」，引發討論。

根據美媒《NBC》的最新民調指出，約有62％的共和黨受訪者表示自己是支持共和黨，並非支持川普，而自認支持川普勝過支持共和黨的人，則佔了30％；另有4％自認對兩者的支持程度相當。對此，林濁水就在臉書上表示「川普看來希望愈來愈小了」，林濁水指出，實際上，川普敗選後聲望仍然碾壓全黨，持續了一段時間，己是異類了，如今回歸正常。

林濁水最後更說，「想當年民粹梟雄全球叱吒，氣勢何等凌人，如川普、強生也都曾扭轉乾坤，成就歷史功業，如此民粹，內容飽滿，不是台灣藍綠空包民粹可以比擬於萬一，但是縱有天差地遠，如今俱己矣」。