ITF台北國際旅展於今日(11／7)圓滿落幕，台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會三館聯手推出各式餐飲、住房、健身按摩優惠券，並於實體展推出「超級好禮天天抽」活動衝買氣，凡於旅展現場消費每滿9999元就可獲得抽獎券一張，每天抽出包含價值26萬的台北遠東總統套房一晚、蘋果iPhone14 Pro Max (價值49400元)等大獎，最後一天還加碼送出遠東Café平日下午茶兩客給單筆消費滿15000元的民眾，限量100份全數送出。

今年旅展從10月14日搶先開跑線上旅展，結合四天的實體展，以及持續熱賣至雙11的線上旅展，截至目前業績已達4550萬元，包含線上2400萬元以及實體展2150萬元，去年因疫情僅推出線上旅展，今年營收成長約15％。台北遠東香格里拉將於11月11日(週五)上午10點加碼推出雙11線上快閃24小時優惠：遠東Café自助早餐雙人券，只要1111元 (原價1958，約57折)，再衝一波買氣。

國境解封後的首次國際旅展，加上歲末年終聚餐旅遊需求，台北遠東香格里拉觀察今年買氣，最熱銷的是每日限量50組的豪華客房含兩客早餐只要3699元的住宿券，餐飲則以遠東Café 自助餐券最為搶手，是許多企業尾牙春酒首選，而平日下午茶券10張券套組每位平均僅需785元(原價1078元)，也是許多消費者聚餐大熱門，另外，疫後注重健康養生也是一大趨勢，飯店健身房推出限量的健身按摩券也有不錯的成績。為了延續旅展熱潮，並搶搭雙11話題，飯店特別將線上旅展延到雙11，並加碼推出雙11線上快閃優惠，遠東Café 自助早餐雙人券只要1111元，預估為線上旅展再帶來百萬營收。