中市人妻指控，她在2020年間赫然發現老公許男長期流連酒店等聲色場所，還是「VVVIP」，連小三都傳給她與老公出遊牽手、摟抱及穿內褲露腿親暱照，囂張大嗆「看來你還是管不住你老公」，「宣示主權」挑釁，怒告老公求償。許男抗辯，他拚事業在台灣商業習慣難免應酬需進出酒店，法官認定已逾越正常社交，判賠18萬元，可上訴。

人妻說，她在2011年結婚，生子後當全職家庭主婦，老公婚後就常業不返家，態度冷淡，她以為是工作壓力導致，2021年6月間赫然發現老公竟長期流連在中市各酒店、夜總會、女子伴遊會館等娛樂場所，還是「VVVIP」。在2022年間甚至曾大手筆「全包場、帶出場」，她無法接受老公整日縱情歡場、尋花問柳，屢經溝通苦勸，始終不理會，讓她身心痛苦。

人妻指控，她還接到1名女子持續以IG、臉書等網路社群傳訊，大嗆老公已有小三，該女子甚至在網路公開與老公出遊牽手、摟抱、穿內褲露大腿、枕睡大腿等與老公親暱照，還囂張留言大嗆「看來你還是管不住你老公」等文字，讓她精神備受折磨。

許男抗辯，老伯指控他流連聲色場所並未提出證據，而且她到身心科看診的時間是2022年4月期間，與她所稱在2021年間發現他流連聲色場所已長達2年，老婆身心並正與他無關。

許男說，他身為丈夫及父親，為給老婆及小孩完善的生活與經濟，努力經營事業、招攬業務，因台灣社會商業習慣，難免有應酬及進出酒店，他與該女子出遊散心等屬社會正常社交，未逾越一般社會交際情形。

法官認定，許男枕睡該女大腿、依偎牽手、貼胸等親暱、曖昧照片，一般通念已逾越男女正常交往界線，不法侵害妻子的配偶及婚姻關係身分法益，判賠18萬元。