故宮發生文物毀損問題，引發關注，立法院教育及文化委員會7日前往故宮考察，文物修護師正專注地修復弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗。（劉宗龍攝）

故宮發生文物毀損問題，引發關注。立法院教育及文化委員會7日前往故宮考察，故宮院長吳密察（右）陪同立法院教育及文化委員會召委鄭正鈐（右二）視察山洞庫房、書畫庫房、銅器庫房及修護室。（劉宗龍攝）

立院教育文化委員會7日考察故宮庫房文物保存及管理情形，了解包括山洞庫房、瓷器庫房、書畫庫房、青銅器庫房及修護室的作業方式，故宮也難得地向外界公開文物庫房。

故宮的山洞庫房始建於民國54年，內設洞庫A、B兩座，共存歷代陶瓷器18608件，收貯於1028只鐵箱內，原北京故宮博物院藏瓷器均儲放於此，文物自庫房取出後於工作間進行整理。原置於工作間四周的櫥櫃雜物已於今年移除，並規畫出鐵箱暫存區、實盒暫存區與空盒暫存區，避免藍布盒內還有文物卻被錯認的情況再度發生。工作桌周邊也加上高密度泡綿防止文物滑落。

瓷器庫房所存為原中央圖書館所藏瓷器計500多箱、5000多件。山洞庫房與瓷器庫房所存，為故宮現存唯一未改箱為櫃的文物，目前仍全部存放於鐵箱內，鐵箱內另有藍布盒裝或包裹捆紮文物。鐵箱內藍布盒或包裹間的空隙則以早期的木絲或近年汰換的棉墊填實。

書畫庫房超過500平方米，內為多個木櫃，每個木櫃裡有5層，儲存捲軸及冊頁為主的書畫文物；青銅器庫房則濕度要求特別高，內部並全面改用防潮金屬櫃，櫃上有窗讓工作人員更容易取物，外貼有每件文物的清單，包括文物有傷損的備註都在其中，讓人員取物件時更清楚文物狀況。