北市士林區本月初發生一起肇逃車禍，一名男騎士在中正路往福林路停等紅燈時，慘遭一輛逆向轎車撞飛，導致騎士骨折、頭部撕裂傷等，而肇事駕駛卻開車逃逸，騎士的女友在臉書發文指出，已循線找到車主，但車主卻稱不是他開的，她懇求網友協尋並呼籲肇事者出面負責！

男騎士的女友在臉書社團「爆料公社」發文指出，本月2日晚間6時許，男友在士林區福林中正路口停等紅燈時，被對向疾駛而來的黑色Camry 逆向撞飛，連人帶車重摔在地，甚至波及後方轎車。男友當天急診手術，受有骨折、頭部撕裂傷、全身多處擦挫傷，目前已經出院，仍在康復中。

騎士女友也公開車牌，表示已報警循線找到該車，但車主聲明「車不是他開的」，應無法得知車主是否有協助聯絡肇事駕駛，目前仍沒有人到案說明，所以將會先向車主提告，原PO更指出該車前面保桿整個掉下來，請網友協尋肇事者趕快到案說明，並呼籲對方不要再出來殘害用路人了！