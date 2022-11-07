南韓YouTuber Judy曾在台灣生活，也學過一點中文，時常會用中文進行對話，加上溫婉外型和火辣身材，是南韓會中文的網紅中最受喜愛的其中一位，雖然日前回到韓國生活，但還是會在影片中加入台灣元素，令許多台灣粉絲感到親切。近日Judy回到台灣旅遊，在路上發現娃娃機店，不過因為不熟悉文化所以輸了很多錢，幸好遇到許多台灣人幫忙，讓她直呼感動。

Judy日前到台灣旅遊，途中經過娃娃機店決定到裡面體驗，對娃娃機店的眾多品項感到新奇，但由於不熟悉台灣娃娃機店的生態，因此花了幾百塊都沒有夾到物品，讓她無奈直呼：「這裡不是賭場嗎？台灣路上怎麼會有賭場？」表示很多錢都被娃娃機吃掉，最後總算成功夾到餅乾，讓她開心到跳起來，直言：「這是400塊的餅乾」。

（圖／截取自韓國女生Judy youtube）

夾到一半老闆突然現身，表示可以「夾三送一」，Judy最後還收到台灣大叔送的泡麵，大叔表示吃不完，且夾娃娃機只是好玩，因此送了Judy一袋泡麵，Judy收到後直呼：「太開心了」，事後也分享在玩的時候很多台灣人都教她要怎麼玩，讓她感受到台灣人的熱情。

許多網友也留言告訴訣竅：「台灣很多夾娃娃高手人都很好，夾都是夾好玩的，都很願意分享東西給人」、「Judy 夾不到的表情超好笑又可愛~」、「如果那些泡麵是高粱酒的話，應該是一個超完美的結局」、「難得來台灣就是要玩的盡興回去韓國才有美好的回憶」、「如果妳看到很會夾的人也試了幾次就不玩的記得快逃，那種都只有保夾才可能夾到～」、「一般都幾乎抓不到的......台主老闆也要生存啊」、「在台灣玩夾娃娃機是需要技巧」。