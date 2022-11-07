早前梅根因子女亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）「殿下」頭銜的不確定性大發雷霆，不過王室專家稱，其實她在脫英之初根本對其不屑一顧，是和碧翠絲公主(Princess Beatrice)以及尤金妮公主（Prince Eugenie）兩姊妹聊完後，態度才180度轉變。

綜合《美麗佳人》（Marie Claire）和《鏡報》（The Mirror）報導，回顧薩塞克斯公爵夫婦2年前宣布與王室切割，隨後移居美國展開新生活，又在歐普拉的重磅專訪中談及，自己對膝下子女能否獲得「殿下」其實不屑一顧，當時梅根說道，「我不著迷於王室頭銜的宏偉、高貴」。然而，這一切都在她與約克公爵安德魯王子的兩個女兒碧翠絲、尤金妮公主談心後，才意識到其意義重大。

王室專家尚恩(Neil Sean)表示，「此前梅根忽略了頭銜的急迫和重要性，但現在的她非常、非常渴望，經過深思熟慮後，認為這對自己、對亞契和莉莉貝來說都是如此…特別是當你想要在正確的圈子生存時…」

尚恩還說，梅根對碧翠絲和尤金妮兩姊妹相當親切，關係也非常友好，也是認識她們後才有了不同想法。畢竟有了這位捲入性侵官非的老爸安德魯，他用盡一切死守孩子們應得的地位。

距離哈利王子出版的新書《備胎》（Spare）時間剩下兩個月，老爸查爾斯日前也發聲警告應對，若書有任何攻擊王室成員，尤其妻子卡蜜拉，那將會有一場連他們都難以想像的後果。由於手上握有孫子女頭銜的把柄，有傳聞薩塞克斯公爵夫婦也在《備胎》定版前做最後修正，畢竟沒有任何事比得過寶貝子女最終能否受封「殿下」。