27歲的網紅直播主提娜，和男友漢克5年前用9千塊創業做美國直播代購生意，發展到現在已有年營業額2億的規模，日前兩人在美國，晚上開車到加油站準備加油時，竟遇到有黑人疑似口袋放著槍靠近他們要錢，因為不知對方身上到底是放刀還槍，趕緊將身上20塊美金（約674元台幣）全部掏給對方，連油都沒加就上車逃離現場。

提娜表示，洛杉磯晚上的時候治安比較差，曾經發生過才剛把貨放在家門口，一轉身就被偷走了，雖然有報警，但因為美國監視器少，最後也不了了之。談及這次被搶，她心有餘悸：「當時突然有個黑人拿著一包袋子，手放在口袋靠過來要錢，因為前陣子才看到新聞有人因為要不到錢，直接揍路人，我們身上只有20美金跟銅板，全部給他後就飛奔上車開走。」

提娜和漢克經營「壹零壹貓頭鷹北美代購」5年，至今粉絲超過10萬，出身單親家庭的漢克，從小就是半工半讀，22歲那年決定放下研究所學業，和加拿大的朋友合作做代購，從台中的學生宿舍到台中東海的10坪小店、再到台北的明水店，現在除了有一間麗山門市以外，還有兩間百坪的倉庫，團隊也從2人變成22人。

提娜和漢克經營美國直播代購生意，年營業額高達2億元。（翻攝自壹零壹貓頭鷹北美代購）

代購五年拚出好成績，上月提娜和漢克更受到國際時尚老佛爺品牌Karl Lagerfeld邀請，赴美到美國總倉直播，創下一小時銷售3000顆包的成績。就連韓國知名美妝品牌Olive young也看好臺灣直播帶貨的商業模式，九月也邀請他們到韓國總部直播，一小時達到300萬營業額，成為台灣首位到韓國Olive young總部的直播主。

提娜表示，「國外比較強調分享型的直播，我們想給大家的感受是很活潑、生活化，比起只做銷售直播，更希望讓粉絲們透過鏡頭體驗不同的民情風俗，像我們就會帶粉絲看美國的海灘，日出、日落，或是國外的特殊餐廳等。」