放飛自我？民進黨台北市長候選人陳時中被流出對人妻牽手、摟肩的照片，前立委郭正亮今(7日)在《大新聞大爆卦》節目斷言，這很明顯是陳時中主動，可能是他的習慣，且因為阿中出各種人設都無法超出基本盤，知道不足以當選，所以就放鬆做自己了。

「不然他要怎麼說？總不能幫陳時中去說那張照片吧？」郭正亮表示，所以只好用類比的邏輯，因為現在沒辦法用別的邏輯，沒有看到綠營任何人在辯護那張照片，都是用別的話題要帶開，就說藍營的也有(牽手)，不然就說蔣萬安陣營搞的，說偷拍、有人不擇手段，都岔開這個話題。

郭正亮說，都不討論這張照片，因為很難討論。「有看到王必勝、王定宇、梁文傑在討論這張照片嗎？沒有嘛！」主持人馬千惠指出，梁文傑說徐巧芯在對挺綠的聯醫「殺雞儆猴」。郭正亮笑說，因為沒有辦法討論正題，只好去扯人事鬥爭。

「我認為這張照片太明顯了，明顯是陳時中主動嘛，這個一看就知道了！」郭正亮直言，陳時中可能會喊冤，說他沒有那個意思，「可是這個就是你的習慣」。

馬千惠問陳時中現在最大的問題在哪裡？「他最大的問題是他不會當選啊（眾人大笑），因為他已經回到原點了嘛！」郭正亮強調，陳時中出的各種人設的招、定位的招、辯論的招，沒有辦法讓他超出基本盤，所以他現在就是老老實實回到基本盤來固守。他大概也心裡有數，知道他不足以當選，所以他就放鬆了，就做自己，所以才會發生這種照片。

「這是10月6日，那時他民調相當不好。」郭正亮指出，只要候選人放開了，覺得自己大概不會當選！