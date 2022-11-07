37歲女星李毓芬影歌雙棲，一曲《是我不夠好》更在YouTube頻道創下6500萬點閱，但她已3年未公開露面，僅偶爾更新IG，吸引339萬網友追蹤。近日，李毓芬突大動作隱藏過去的所有貼文，並上傳6張全黑圖，其中一則的貼文還寫下：「再見」，引起熱議。

李毓芬2019年出席主演的音樂愛情公路電影《絕世情歌》首映會，就沒有再站在鎂光燈下，僅偶爾透過IG分享近況，相當神秘。不過，今年7月的金曲獎，李毓芬雖未出席，但廣告中多次播放她的新歌《再見公主》，就算只有短短的15秒還是非常洗腦，留給網友深刻的印象，直呼：「最大贏家李毓芬。」

事隔4個月，李毓芬近日將大頭貼換成線條狀的后冠，再清空IG所有的內容，並上傳6張全黑的圖，其中一則貼文寫著：「再見，Goodbye」，讓大批網友困惑，紛紛留言：「你沒事吧？」、「還好嗎？是不是要開始宣傳了」、「不會是告別作吧，希望不是告別而是回歸～」、「想念死我了，還以為你要告別演藝界了，甚麼時候有新作品呀？」

據悉，李毓芬最近現身曼谷，在泰國億萬富翁正大集團謝家族成員的陪同下，走進該集團旗下娛樂公司True Corporation的曼谷總部，疑計畫將演藝事業擴展到海外。