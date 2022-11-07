加拿大政府確定將核能列為清潔能源(clean energy)，包括小型模組式反應爐 (SMR)，或是大型核能電廠，都享有新投資稅收抵免。這是一個明確的誘因，可望加速核電系統的擴增。

加拿大有著充沛的水力資源，水力發達到60%，其他非水力之再生能源如風力、太陽能等發電約占7%。另外還有15%的核能發電，而燃煤發電佔9％，天然氣佔10%。這樣的低碳能源比例已經相當不錯，但是加拿大仍然決定進一步的電力脫碳工作。副總理兼財政部長克里斯蒂亞•弗里蘭(Chrystia Freeland,中文名「方慧蘭」)在11月3日發表秋季經濟展望，提到「將建立一個適合所有人的經濟……即使我們面臨全球還退，我們今天所做的投資，也將會澤披後代子孫，確保持續發展與繁榮。」

加拿大政府在今年4月的預算中承諾，將為「清潔能源提供投資稅收抵免」，包括零碳排發電、電池存儲解決方案，和清潔的製氫技術。

發電包括太陽能、小型模組化核反應爐、聚光式太陽能、風能和水力（小水電、徑流、波浪和潮汐）。

「其他符合條件的舊技術（例如大型核電、大型水電）也進行考量，將會在2023年預算中，公佈這些技術的具體細節。」

加拿大核能協會 (CNA)主席約翰•戈爾曼 (John Gorman) 說：「將核能納入清潔能源技術的投資稅收抵免，是相當重要的一步，對我們的氣候和經濟來說也是好消息。┌

我們 CNA多年來都一直重申：「核能是清潔能源，必須成為加拿大能源安全戰略的關鍵部分。」

安大略電力公司 (OPG) 在本星期提出第1座SMR電廠的計畫書，預定在安大略省達靈頓 (Darlington )建造加拿大第一座商業電網規模的SMR，功率大約300百萬瓦，計畫在2028年開始運作。