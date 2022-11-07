今天3名台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊今天受邀出席社大代表舉行的「與市長有約座談會」。（楊亞璇攝）

今天3名台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊今天受邀出席社大代表舉行的「與市長有約座談會」。（楊亞璇攝）

有11萬學員的北市社大長期辦學困難，今天3名市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊今天受邀出席社大代表舉行的「與市長有約座談會」，社大代表提出3大訴求，3人拋出終身教育政見。

北市社大代表提出終身學習教育三大訴求，包括改善社區大學辦學環境寬列社區大學預算、協助社區大學教學場域及教學設備更新、請市長定期與社區大學團隊舉行工作會議。

北市社區大學永續發展聯合會表示，懇請市長就任後對社區大學永續發展給予高度支持與協助，教育局編列的補助款為200萬元，其中100萬元指定需轉交予協辦校，其他所有費用均由各社大自籌，明顯不足。

台北市社區大學教學講師從業人員職業工會代表指出，北市社大講師近3000人，每年帶領市民近12萬人參與終身學習之行列，實比一般講師更加辛苦，但20年來講師鐘點費一直維持不變，而外部經濟環境、物價指數卻不斷提升，呼籲未來台北市長鐘點費調整問題。

三名候選人受邀出席講座，但三人同場不同台，依序到場發表政策。三人也分別收下社大、職業工會所遞上建議書，象徵支持社大正向發展。

安排在第一位的民進黨台北市長候選人陳時中指出，社大的服務可以補足學校教育不足，例如公益、環境衛生、回收物品等議題都是學生平常接觸不到的。要精進新的服務，也需要有更負責任的市長溝通協調。

國民黨候選人蔣萬安具體提出未來結合市大、12所社區大學、12間樂齡學習中心及轄區內博物館，圖書館及社教機構及企業共同推展，提供進修課程及場地，以網路平台提供更便利的學習進修管道。

無黨籍候選人黃珊珊允諾，持續規畫及執行樂齡學習，並於12個行政區成立代間學習中心，每年提供65歲以上長者3000元「樂齡學習券」，4年內成立6個2.0版社區大學；教育局每年補助社大200萬設備更新。