許多家長帶著幼兒外出時，都會為了方便讓他們跟著自己前往廁所大小便。一位女網友表示，近日她在台北公館麥當勞女廁外，遇到一位帶著一對小兄弟的媽媽，當時媽媽示意兄弟倆進女廁上廁所，她詢問了一句「請問要用女廁嗎？」沒想到卻被媽媽不耐煩的回應「好好好，你要用！」讓她當場大傻眼。

原PO在Dcard發文表示，該處男廁、女廁都各有一間，就在她準備進入女廁更換衛生棉時，有位媽媽也正巧帶著一對4到6歲的兄弟準備上廁所；原本媽媽推開女廁大門，哥哥卻拒絕進入、推開男廁大門說，「這個才是男廁！」雖然媽媽說「啊兩個都一樣啦！」不過弟弟仍決定跟著哥哥一同進入男廁。

就在此時，原PO詢問媽媽，「不好意思，請問要用女廁嗎？」媽媽卻很不耐煩的回應，「好好好，你要用！」讓原PO忍不住在心裡感嘆，明明不是她叫男童去上男廁，「為什麼發脾氣在我身上…」。

對此，許多人紛紛回應，「妳都這麼有禮貌了，她的態度還這樣，不過在公共場所包容度最好要開到最大，真的什麼人都有」、「6歲比蠟筆小新還大了」、「好沒品的人，這我應該當場氣死，無緣無故被兇」、「其實我覺得小孩進哪邊都可以，而且這事情其實有點雙標，女生進男廁上廁所不會被講話，但男生進女廁就不行」。