飛鴻97A亮相珠海航展，內置彈艙具備超強隱身，殲20的忠誠僚機？

高度人工智慧化的無人機伴隨著有人駕駛戰鬥機，為其提供情報、信息以及火力上的支持，這種近幾年來廣受言論的空中新戰術「忠誠僚機」曾被認為過於前衛，可能尚需時日才能面世。但在第14屆中國航展上，由航天科技集團九院飛鴻公司研發一款名為FH-97A的忠誠僚機，其先進的設計理念將顛覆現有空戰模式，預料在這次航展上會相當轟動。

據《環球時報》報導，航天科技集團九院飛鴻公司無人系統總工程師鄧帥表示，忠誠僚機是近幾年無人機領域的重要熱點，也被普遍認為是未來無人作戰體系的重要組成部分。業界普遍認為它有望顛覆傳統的有人機空戰模式，在原有的空戰體系中創造新的生態，改變原有的戰機編隊與遠、中、近距空中交戰模式。

航天科技集團九院飛鴻公司無人機FH-97A既是傳感器，也是彈藥庫，更是飛行員的智慧助手。（圖／環球網）

報導說，首次公開FH-97A忠誠僚機系統，是基於前沿作戰理念而研發的新型自主無人機編隊系統。該型無人機可與有人作戰飛機密集編隊、高效協同，執行制空作戰、防空壓制、空中護航任務，既可解決有人機服役規模有限、飛機老齡化等問題，也可通過發展新質無人作戰力量，構建有人無人協同的作戰形態。

FH-97A忠誠僚機系統具三大特點：一是可與特定飛機開展協同偵察，提前發現潛在威脅並提供預警，利用其長續航優勢彌補特定飛機預警偵察的時間與空間；二是可與戰鬥機協同開展防空壓制，也可對敵重要無線電基礎設施實施長期干擾，癱瘓敵方防空體系；三是與戰鬥機開展協同瞄準或先行迎敵，為己方戰機探測出火控級制導數據，引導主戰機先敵開火摧毀目標。

鄧帥稱，FH-97A既是傳感器，也是彈藥庫，更是飛行員的智慧助手。一方面能拓展飛行員的感知與打擊範圍，另一方面，通過規模化、集群化、廣義化的使用，每架僚機可以成為空戰體系中的智慧節點，獲取作戰信息，輔助飛行員作出決策。

報導說，FH-97A系統具備不同功能和規格的吊艙，包括雷達干擾、偵察、通信干擾等不同功能。另外它裝配了2台發動機，除了支持傳統的跑道輪式起降之外，還可以在特殊狀態下採用火箭助推的方式完成起降，並進行攔阻回收。

FH-97A的內埋彈艙可以攜帶8枚微型智能空空導彈，而機翼下方和機腹也具備擴展掛載能力，可以按任務需求掛副油箱或武器。除了有較好的抗干擾能力之外，還配備了紅外誘餌彈和箔條干擾設備，面對雷達制導武器有較強的戰場生存能力。

尤其值得注意的是，鄧帥說，FH-97A在設計之初已經考慮了海上部署的需求。包括強化起落架和加強尾鉤空間，機體結構、控制導航、通信和氣象等設備都為艦載預留了資源和接口，但目前還無法作為艦載無人機使用，要達到上艦的要求，仍需做出更大的改動，未來甚至還要加上空中加油能力。