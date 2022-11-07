身兼民進黨主席的總統蔡英文7日晚間參加民進黨台北市長候選人陳時中廟口開講活動，她大膽預言說，相信陳時中的得票率會比自己2020年在中山區拿到的55.7％還要多，並暗批在野黨說，「不要為了政治，把我們台灣人共同創造出來的成績毀掉」，為什麼有人每天都要唱衰呢？適逢陳時中牽手照事件爆發，此話聽來格外刺耳，瞬即被PTT鄉民酸爆：「問題是防疫很失敗」、「是誰為了政治毀了防疫」、「造神造出個瘟神」。

陳時中今天(7日)晚間在植福宮前舉行廟口開講，蔡英文與會力挺，這已是她參加的第五場廟口開講活動，更是最近2週以來第8度與陳時中同台，蔡英文說，她2020年在中山區的得票是55.7％，相信陳時中的得票率一定會比自己還高，呼籲支持者回去要去拉票。她強調：「這一次的選舉，不管外面怎麼說，民調怎麼做，真實的情況就是非常接近」，就差1票，只要大家都去投票、拉票，陳時中就過關了。

蔡英文還說，台灣人團結一起度過百年大疫，這是難能可貴、共同的驕傲，可是就是有人想要破壞它，想要把它解釋成是一個災難，「政治我們都可以理解，但是不要為了政治，把我們台灣人共同創造出來的成績毀掉」，事實很清楚，國際社會肯定台灣的防疫、經濟、科技表現，全球的人都覺得台灣的民主是很好的，但是為什麼有人每天都要唱衰我們呢？不過，絕大多數的台灣人都對自己有信心，要讓外面看到這份決心。

PTT鄉民罵爆：「問題是防疫很失敗」、「沒有唱衰，只是講事實好嗎」、「封存30年、3+11沒有會議記錄、高端14人、疫苗乞丐、BNT是深圳分裝的」、「現在不是每天幾萬人嗎0.0」、「這個政黨打算走無賴路線啦」、「口罩、快篩、疫苗，哪個做的好？」、「造神造出個瘟神」。

還有人酸「不要為了選舉，忘了做總統份內的事」、「你才不要為政治謀財害命」、「就妳演過頭，害死高端」、「當個總統天天在拚選舉？」、「是誰為了政治毀了防疫」、「台灣都被你做衰了，不能講？」、「這些人講話都複製貼上嗎」、「民主就是被你們踐踏啊，全黨挺抄襲」。