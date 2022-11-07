屏東可可具精品潛力，蘇清泉認為，待解決根本問題才能發揚國際。(蘇清泉提供)

屏東可可具精品潛力，蘇清泉認為，待解決根本問題才能發揚國際。(蘇清泉提供)

屏東縣可可樹的種植面積，已經超過200公頃，不僅成為全臺可可最大的種植縣市，還孕育出超過30個巧克力莊園品牌，剛結束的屏東可可臺灣巧克力節吸引許多民眾到可可園區，看表演、聽音樂以及體驗和品嚐巧克力，現屏東縣政府已推動「食安五環」政策，透過相關單位的協調合作，建立全方位食品安全網絡，提升屏東可可品質，然國民黨屏東縣長參選人蘇清泉表示，先前親訪可可小農，發現仍有許多可可小農還是面臨了不少困境，尚未解決，並承諾若當選縣長將從根本解決提升屏東可可的源頭問題，並致力於將屏東可可提升至國際精品化。

蘇清泉說，屏東獨特的氣候適合種植可可，是全台灣巧克力品牌密度最高的縣市，近年來因為辨識度高，及世界加工里程最短的「Tree to Bar」巧克力的特色，在國際比賽上屢屢得獎，這種從在地到國際發光的潛力為農村注入活力與新生。

蘇清泉現場體驗可可的製程，認為可可生果到做成巧克力的「旅程」，可以説充滿刺激與驚險，整個過程從可可豆生果到發酵，接續乾燥、烘焙、碾碎、去殼到研磨、精煉成可可膏，抑或是可可脂或可可硬塊，變成可可粉，到可可脂，每一個步驟都不容許出錯，但製成後便是各家巧克力師傅發揮創意的天地了。

蘇清泉認為，大家都只知道屏東可可的名聲，及致力後續產銷推動，但最重要的問題是目前屏東的可可種植估計約有200公頃以上，可可小農們為了「顧腹肚」不得不與檳榔混種，一公斤的可可生果價錢在20-25元之間，是大部分的小農賴以維生的來源。他們最需要的是能夠建置一個合理經濟規模的發酵工廠，協助小農們進行客製化的發酵過程，確保發酵過程的品質，可以降低他們的生產成本，提高利潤、穩定收入。

不論是交通、觀光、教育、農漁產銷等等，屏東需要的是全面通盤盤點，實際了解百工百業的最直接衝擊問題，而非一昧只呈現亮麗成果，卻無法將此亮點所長期遇到的實際問題解決，讓亮星殞落。