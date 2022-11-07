雙11購物節熱度持續不減，就連HOLA今年也在線上下精選家具品項，推出頂級休閒椅La-Z-Boy的限定現省超過2萬元的下殺優惠，1萬1111元即可入手，另主打甫上市的「奧丁零重力全牛皮雙電動沙發」，與傳統沙發只能調整固定角度不一樣，採180度可隨心調整座椅角度的零重力設計，以電動靠頭、直接躺臥就能找到最舒服角度，以照顧到不同使用者身形，妥善支撐人體全身重量，更採現代簡約的風格、全牛皮材質更堅韌耐用，雙11期間直降近3萬7000元，享促銷價8萬5888元優惠。

HOLA頂級休閒椅La-Z-Boy卡其色、靛藍色布款，原價3萬2800元，雙11特價1萬1111元優惠。（HOLA提供）

HOLA奧丁零重力全牛皮雙電動沙發，原價12萬2800元、雙11促銷價8萬5888元。（HOLA提供）

HOLA雙11檔期即日起至11月11日推出，除了實體門市全館單筆實付滿2500元送250元電子折價券，線上通路全站單筆實付滿1200元現折100元，線上下家具滿6萬元再折6000元、滿8萬元再折1萬2000元，網路下單買直接送到家最方便，另再精選9大商品包括冬天最愛的法蘭絨防靜電雙人保暖墊及經典簡約刷毛萬用毯2入組、90/10長效防蟎羽絨雙人冬被、弗蕾亞雙人長羔絨毯、精選天絲床包雙人兩用被組推出限量優惠。