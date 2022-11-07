台灣的新聞主播為了求上鏡，會在播報前梳妝、打扮，由於攝影棚的燈光很強，妝容幾乎都很濃。美女主播許貴雅近日指出，頂著素顏進公司時，警衛竟然認不出她，氣氛瞬間尷尬，不禁發文問：「妝前妝後有差這麼多嗎？」

許貴雅今（7日）在臉書粉專PO文，表示一早抵達公司時，因為大素顏所以沒被警衛認出，結果遭對方盤問真實身分，「我不敢講，因為自責⋯」最後更忍不住問網友：「妝前妝後有差這麼多嗎？」

主播高毓璘留言：「你根本沒差啊～！應該是新來的～～我今天著球鞋運動褲上班，警衛看到我的時候也頓點了一下」，主播王偊菁也附和：「他一定新來的啦」，另名主播張齡予則安慰：「不要桑心～我也常被問，是因為口罩啦口罩」。自稱看過許貴雅真面目的Podcast「戴爾大叔」，也認證：「我算很早就看過貴雅主播素顏的人⋯比妝後正太多了」

許貴雅過去在臉書PO穿高中制服的素顏照，膚質不但透亮，五官還很標緻，跟濃妝比多了一份清新的氣質，當時被網友稱讚：「現在穿，大家還是認為妳是高中生」、「有點像歌手陳淑萍，清純又美麗」、「果然聖功出正妹」、「身材20年不變」。