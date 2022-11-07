俗話說「相愛容易相處難」，兩個人在一起總得經過不斷磨合。日前一名網友表示，姐姐嫁了好老公，不只工作穩定、個性好，對家庭更是照顧有加，但美中不足的是「姐夫會打呼」，結婚10多年來姐姐一再忍讓，但近日卻因此精神崩潰，向全家宣告要離婚的消息，貼文曝光後，引起鄉民熱議。

原PO在PTT發文表示，結婚13年的姐姐突然回娘家宣告要離婚，讓原PO全家都非常震驚，因為姐夫是不折不扣的好男人，不僅有穩定工作，願意早起載小孩上學，沒有任何不良嗜好，個性也很溫和。沒想到姐姐卻說，離婚的理由是「姐夫會打呼」。

媽媽建議，可以先嘗試戴耳塞，或是分房睡等方法，不過因為姐姐家中空間不足，討論後還是沒有結論，而姐姐最後也痛哭失聲，直說自己精神壓力大，「忍耐很久了，每天早上精神狀況都不好」。

所幸後來夫妻經過婚姻諮商後，姐夫決定做止鼾手術，目前術後已經過了兩個多月，不曾再聽姐姐提起想要離婚的念頭。原PO感嘆，相愛容易相處難，「人品再好，會打呼還是徒勞」。

貼文曝光後，引起鄉民熱議，「打呼就像白目的人，你不想要聽，他還一直來」、「婚姻難維持就是，以為只是小事，但每天都要面對」、「一天有1/3的時間要忍受噪音當然受不了」、「能忍這麼久才吵離婚，真的很厲害」、「沒睡好完全無法正常生活品質，感情再好都會磨掉」。